تأجيل تدريب الأهلي

البدري يؤجل مران الأهلي بسبب ازدحام المرور

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تأجيل انطلاق تدريب الفريق مساء اليوم الأثنين، والمقرر إقامته على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء قرار البدري بتأجيل المران بسبب الأزدحام المروري الذي أدى إلى تأخر وصول اللاعب إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة من أجل خوض التدريب.

ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي بمجرد اكتمال عدد لاعبي الأهلي، في الوقت الذي يجدون فيه صعوبة للوصول إلى ملعب المران.

وكان البدري قد قرر تأجيل المران لينطلق في الثالثة والنصف عصراً بدلاً من الثانية ظهراً، قبل أن يتم تأجيله مجدداً بسبب الأزدحام المروري.