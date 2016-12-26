الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب من القمة

عبد الحفيظ: ربيعة يغيب عن القمة وحجازي موقفه لم يتحدد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف الثلاثي رامي ربيعة وأحمد حجازي وباسم علي مدافعي الفريق من التواجد في مباراة القمة المقبلة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك مساء يوم الخميس القادم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن ربيعة يعاني من جزع في الكاحل مما سيمنع تواجده في المباراة، مؤكداً على أن الأمر ينطبق على باسم علي الذي يعاني من تمزق في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد عبدد الجفيظ على أن موقف أحمد حجازي من مباراة القمة لم يتحدد حتى الآن، مؤكداً على حاجته لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن موقف أحمد حجازي من المشاركة في مباراة القمة سيتحدد قبل موعد المباراة بـ24 ساعة فقط.