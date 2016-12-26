الأهلي يعلن موقفه من إدارة حكام مصريين للقمة

الأهلي يرفض القمة تحت إدارة حكام مصريين

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك تحت قيادة طاقم حكام مصري، في ظل صعوبة الحصول على موافقة طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة اللقاء.

ويعاني اتحاد الكرة المصري في التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بسبب موعدها الذي يتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وأكد مصدر في النادي الأهلي على رفض ناديه لخوض المباراة تحت إدارة طاقم تحكيم مصري، مؤكداً على أن القلعة الحمراء لا تشكك في نزاهة حكام مصر.

وأوضح المصدر بأنه المتعارف عليه في مباريات القمة هو إدارة أطقم تحكيم أجنبية للقاء، مؤكداً على أن عصام عبد الفتاح القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام أكد من قبل على علاقاته القوية بالاتحادات الأوروبية مما يسهل مهمة التعاقد مع حكام أجانب.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن التحكيم المصري يعاني في الفترة الحالية من ضغوطات قوية بسبب الهجوم عليه، وهو ما سيؤثر بالسلب على مستوى الطاقم الذي سيدير اللقاء.