تدريب منفردة لحجازي في مران الاهلي

حجازي يؤدي تدريبات منفردة

خاض اللاعب أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي تدريبات منفردة مساء اليوم الأثنين على هامش مران الفريق استعداداً لمباراة القمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

وخضع حجازي لتدريبات منفردة بالجري حول ملعب تدريب الأهلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء.

ويعاني حجازي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مما يعوقه عن المشاركة في تدريبات الاهلي الجماعية استعداداً لمواجهة الزمالك.