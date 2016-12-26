اشتباكات بين أولتراس أهلاوي والأمن في الجزيرة

مناوشات بين جماهير الأولتراس والأمن
دخلت رابطة أولتراس أهلاوي في اشتباكات مع قوات الأمن عند كوبري الجلاء قبل مقر النادي بالجزيرة .
ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في الجولة الـ17 من الدوري المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر المقبل .
الأمن يرفض حضور الأولتراس لمران الأهلي
ورفضت قوات الأمن عبور أفراد رابطة الأولتراس من أجل حضور مران الفريق وتشجيع اللاعبين قبل مباراة القمة امام انادي الزمالك .
وقامت قوات الأمن باستخدام الغاز لتفريق تجمع الرابطة لحضور مران الأهلي،في ظل الحظر المفروض على دخولهم النادي .
وكانت قوات الأمن قد كثفت من تواجدها صباح اليوم الأثنين أمام النادي الأهلي لمنع إقتحام رابطة الأولتراس لمران الفريق .
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