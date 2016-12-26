البدري يعلق على مواجهة الزمالك في القمة

البدري: جاهزون للقمة في أي زمان ومكان والتركيز سلاحنا الفترة المقبلة

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن جميع اللاعبين داخل الفريق جاهزون لهذه المواجهة المهمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي تصريح للمدير الفني للأهلي قال “إن جميع اللاعبون جاهزون لهذه المباراة وليسوا منشغلون بما يثار خارجها سواء الملعب الذي ستقام عليه المباراة أو أي أمور أخرى”.

واضاف “الفريق جاهز لخوض المباراة في أي وقت في وأي مكان يتم الإعلان عنه ونسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الانفراد بصدارة الترتيب”.

وأتم حديثه “الفريق في حالة تركيز تامة من أجل هذه المباراة ولم يعد هناك مجال للكلام وبدء التركيز منصب على القمة من أجل إسعاد جماهير الأهلي”.