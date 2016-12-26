الغيابات تضرب الأهلي والزمالك قبل القمة

غيابات بالجملة في الزمالك والأهلي قبل القمة

تشهد القمة 113 التي ستجمع بين الزمالك والأهلي والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد “بترو سبورت” في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز غيابات بالجملة في كلا الفريقان.

فالزمالك يفتقد لخدمات العديد من لاعبيه والذي وصل العدد بهم إلى 5 لاعبين وهم علي فتحي ومحمد مسعد ومحمد مجدي ومصطفى فتحي وإيمانويل مايوكا بداعي الإصابة فيما لم تحدد بعد إمكانية عودة أيمن حفني للمباراة.

أما الأهلي فيفتقد هو الأخر للعديد من لاعبيه في هذه المباراة وفي مقدمتهم أحمد حجازي ورامي ربيعة وباسم علي بداعي الإصابة فيما لم يتم تحديد موقف عمرو السولية من المباراة وإن كانت المؤشرات تشير إلى رغبة البدري في عدم الدفع باللاعب حتى يتعافى نهائيا من الإصابة.