عبد الحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من القمة

عبد الحفيظ: تحديد ملعب القمة حق أصيل للزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف ناديه من مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد بترو سبورت في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي تصريح لمدير الكرة بالأهلي قال “موقف الأهلي من القمة ثابت ولن يتغير وجاهز للعب في أي وقت”.

عبد الحفيظ: الفريق جاهز لخوض القمة في أي وقت

وأضاف “المباراة ملك لنادي الزمالك وله كل الحرية في اختيار الملعب الذي سيتم إقامة المباراة عليه ، مثلما سيكون حال الأهلي في الدور الثاني”.

وتابع “تحديد الزمالك ملعب “بترو سبورت” هو حق أصيل لنادي الزمالك لأنه المسئول عن المباراة وهو من سيقوم يتنظيمها”.

وأتم حديثه “الفريق جاهز لخوض المباراة في أي وقت وعلى أي ملعب ، وأن تركيزه منصب حاليا على المباراة التي أتمنى أن يحقق فيها الفوز لإنهاء الدور الأول بقوة ومنفردا بصدارة الترتيب”.