اتحاد الكرة يفكر في إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري

يفكر اتحاد الكرة المصري في إسناد مباراة القمة المقبلة التي ستجمع الزمالك والأهلي إلى طاقم تحكيم مصري وذلك بعد فشل الاتحاد في الحصول على موافقات لجلب حكام أجانب لإدارتها.

ولم يتمكن اتحاد الكرة في الحصول على أي موافقات بعدما اعتذر خمس اتحادات لدول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبولندا واليونان عن إرسال حكامهم لإدارة القمة بسبب أن موعد القمة يأتي في نفس موعد الاحتفال بأعياد الميلان “الكريسماس”.

وسيواجه الزمالك غريمه الأهلي في القمة 113 بين الفريقان الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد بترو سبورت.

وكشف مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة أن هناك تفكيرا من جانب الاتحاد لإسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود عاشور وأيمن دجيش وتحسين أبو السادات.