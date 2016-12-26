الأهلي يوافق على رحيل علي معلول بشرط.!

الأهلي يوافق على رحيل معلول للترجي بشرط.!

كشف مصدر موثوق داخل مجلس إدارة الأهلي أن النادي سيوافق على رحيل التنوسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى صفوف الترجي التونسي بشرط واحد.

ويرغب الترجي في الحصول على خدمات لاعب الصفقاسي السابق في يناير المقبل حيث ترددت أنباء قوية عن جاهزية النادي التونسي لدفع ملبغ قيمته مليون و700 ألف دولار لضم اللاعب إلا أن حسام البدري رفض التخلي عنه لحاجة الفريق إلى خدماته.

3 مليون دولار شرط موافقة الأهلي على رحيل معلول

ووفقا لمصدر موثوق به داخل إدارة الأهلي فإن مجلس الإدارة سيوافق على رحيل معلول مقابل الحصول على مبلغ مالي قيمته 3 مليون دولار وهو المبلغ الذي سيحصل من وراءه النادي على مبلغ مالي كبير.

وأضاف المصدر بأن النادي سيوافق على رحيل معلول في يناير مقابل هذا المبلغ في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده بسبب الضفوط العائلية بالإضافة إلى ابتعاده عن التشكيل في المباريات الأخيرة في الدوري.

وأوضح المصدر بأن المجلس سيعقد اجتماعا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري عقب مواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك لحسم مصير اللاعب.