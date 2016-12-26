فيديو.. مهاجم الزمالك يتوقع نتيجة القمة

باسم مرسي: أتوقع الأفضلية للزمالك

كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توقعه بخصوص مباراة القمة المقبلة التي ستجمع بين الزمالك والأهلي.

ويواجه الزمالك غريمه الأهلي الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي سيحتضنها ملعب “بترو سبورت”.

وخلال تواجده ببرنامج “يحدث ف مصر” الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال مهاجم الزمالك “أتوقع أن تكون الأفضلية للزمالك في هذه المباراة وأن تحسم النتيجة لصالحنا وسنعمل جاهدين على ذلك “.

وأضاف “الجميع يجتهد داخل الفريق ومن الممكن أن نحقق نفس نتيجة مباراة الكأس والفوز على الأهلي رعم قوته هذا الموسم”.