فيديو.. باسم مرسي.. نجم الأهلي مثلي الأعلي وأتمنى أن حقق نصف ما وصل إليه

باسم مرسي: أبو تريكة مثل أعلى لأي شخص

أشاد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة حيث أكد بأنه مثل أعلى لجميع اللاعبين لما يتمتع به من خلق عال.

وخلال تواجده ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال مهاجم الزمالك “أبو تريكة مثل رائع للاعب كرة القدم فمن ناحية اللاعب فهو لاعب كبير ومن ناحية الأخلاق فالبطبع لا خلاف عليه”.

وأضاف “أبو تريكة لاعب كبير وأي لاعب يتمنى أن يصل لنصف ما وصل إليه خلال مسيرته وأعتقد أن سيرته رائعة على المستويين الخلقي والكروي”.

وأتم حديثه “اتمنى أن أحقق نصف ما وصل إليه أبو تريكة وهو مثل أعلى لأي شخص في الدنيا ، مشيرا إلى موضوع الصورة لم يقصد به أي شئ تجاه نجم الأهلي”.

