كوبر يستقر على عدم ضم مدافع الزمالك لقائمة الفراعنة في أمم أفريقيا 2017

كوبر يستقر على استبعاد دويدار من قائمة منتخب مصر

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم ضم مدافع الزمالك أحمد دويدار إلى قائمة المنتخب الوطني التي سشارك في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا مرة أخرى بعد غياب دام 3 دورات منذ أخر مرة توج بها باللقب في بطولة 2010 التي أقيمت في بأنجولا.

وكشف مصدر مقرب أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر استقر على عدم الاستعانة بخدمات مدافع الزمالك والذي تواجد في المرات الأخيرة لمعسكرات الفراعنة.

ومن المنتظر أن يعلن كوبر عن قائمة منتخب مصر التي ستسدعى للمعسكر المقبل نهاية الشهر الجاري وأن النية تتجه لدى كوبر للاستعانة بمداع الأهلي سعد الدين سمير والذي ظهر بمستوى مميز للغاية مع الأهلي هذا الموسم بالإضافة إلى رامي ربيعة في حالة تعافيه من الإصابة التي لحقت به بجزع في الرباط الخارجي للركبة.