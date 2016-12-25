باسم مرسي يكشف الحقيقة,,هل يلعب للأهلي ؟

باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله للاهلي

كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة أخبار انتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي والرحيل عن القلعة البيضاء .

ونفى “مرسي” في تصريحات تليفزيونية أخبار إنتقاله إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه زملكاوي ولن يلعب في مصر سوا في بالقميص الأبيض .

باسم مرسي: من المستحيل أن ألعب للأهلي

وأكد مهاجم الفارس الأبيض أنه زملكاوي ومن الصعب انتقاله للأهلي، مثلما هناك لاعبين أهلاوية لا يمكنهم اللعب للزمالك .

وعن الرحيل عن الزمالك، قال:” لن أرحل عن الزمالك سوا بموافقة الإدارة والجهاز الفني، فالزمالك هو مصدر رزقي وسبب شهرتي “.