اخبار الاهلى

باسم مرسي يكشف الحقيقة,,هل يلعب للأهلي ؟

كتب وليد مجدي
- 25 ديسمبر، 2016 11:36 م
20,243
%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a2

أخبار متعلقة:

باسم مرسي يكشف حقيقة رحيله للاهلي

كشف باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة أخبار انتقاله للغريم التقليدي النادي الأهلي والرحيل عن القلعة البيضاء .

ونفى “مرسي” في تصريحات تليفزيونية أخبار إنتقاله إلى النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه زملكاوي ولن يلعب في مصر سوا في بالقميص الأبيض .

باسم مرسي: من المستحيل أن ألعب للأهلي

وأكد مهاجم الفارس الأبيض أنه زملكاوي ومن الصعب انتقاله للأهلي، مثلما هناك لاعبين أهلاوية لا يمكنهم اللعب للزمالك .

وعن الرحيل عن الزمالك، قال:” لن أرحل عن الزمالك سوا بموافقة الإدارة والجهاز الفني، فالزمالك هو مصدر رزقي وسبب شهرتي “.

شارك برأيك !!