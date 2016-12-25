علي معلول يرحل عن الأهلي في هذا الموعد !

علي معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي

يبدو أن مشوار الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يستمر طويلاً داخل أسوار القلعة الحمراء، رغم التعاقد معه مطلع الموسم الجاري .

ووفقاً لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن علي معلول لن يرحل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتلقى أي عروض من الترجي التونسي أو أندية أوروبية للتعاقد معه معلول خلال شهر يناير القادم .

وأشار المصدر إلى أن معلول في طريقه للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم في ظل الضغوط العائلية التي يتعرض لها اللاعب من قبل زوجته .

1.5 مليون دولار شرط أهلاوي لبيع علي معلول

وترفض إدارة المارد الأحمر التنازل عن خدمات اللاعب إلا مقابل الحصول على مليون ونصف المليون دولار .