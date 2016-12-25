بالفيديو..شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي

شوبير يتحدث عن صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي احمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشان الصفقات الجديدة التي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

شوبير: أمر وحيد يعرقل التعاقد مع أحمد حمودي

وأكد “شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه “مسا مصر” أن الأهلي توصل لإتفاق نهائي مع أحمد حمودي لضمه، إلا أن النادي

يرفض دفع أي اموال للباطن السعودي من أجل حسم الصفقة في يناير.

وأوضح سوبير أيضاً أن مفاوضات الأهلي مع صن داونز للتعاقد مع خاما بيليات أو كيجان دوللي مستمرة رغم المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي الجنوب أفريقي الذي يعرقل إتمام أحد الصفقتين .

وعن مفاوضات الأهلي مع الأثيوبي شيمس بيكلي مهاجم بتروجيت، قال:” الأهلي كان يتابع بيكلي ولكن لم يدخل في مفاوضاته من أجل ضمه “.