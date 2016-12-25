ساحر الزمالك يقترب من تورينو الإيطالي

مصطفى فتحي يقترب من الدوري الإيطالي

اقترب مصطفى فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل لخوض تجربة الإحتراف في الدوري الإيطالي هذا الموسم .

وقدم نادي تورينو الإيطالي عرضاً لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء نهاية الموسم مقابل مليوني ونصف المليون يورو .

الزمالك يوافق على عرض تورينو لضم مصطفى فتحي

ووافق مسئولو الزمالك على العرض المقدم من نادي تورينو الإيطالي من أجل التعاقد مع صانع ألعاب الفريق مصطفى فتحي خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وينتظر مسئولو الأبيض وصول مفوض النادي الإيطالي من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن التفاصيل النهائية للعرض والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي .