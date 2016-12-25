البدري يصدم الكابيتانو «غالي» قبل قمة الزمالك

البدري يستقر على ثنائي خط الوسط في مباراة القمة

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الثنائي الذي سيقود خط وسط الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك .

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز .

غالي خارج حسابات البدري في القمة

وينوي البدري ابعاد حسام غالي قائد الفريق عن قيادة خط الوسط في القمة، حيث استقر البدري على الدفع بالثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي في الوسط، على أن يلعب محمد هاني على الرواق الأيمن .

ونجح فتحي وعاشور في تكوين ثنائي قوي في خط وسط المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ، في ظل غياب حسام غالي وعمرو السولية بسبب الإصابة .

وكان غالي يعول على عودته لمكانه الأساسي في مباراة القمة امام الزمالك، بعد مشاركته كبديل في المباريات الماضية منذ عودته من الإصابة .