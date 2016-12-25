عاجل ..بتروسبورت يستضيف قمة الأهلي والزمالك بموافقة الأمن

اتحاد الكرة يحصل على موافقة الأمن لإقامة القمة في بتروسبورت

نجح مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب بتروسبورت .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز .

الداخلية توافق على بقاء القمة في بتروسبورت

وأكد مصدر في اتحاد الكرة موافقة وزارة الداخلية على استضافة ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس لقمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الدوري .

ورفض الزمالك خوض مباراة القمة على ملعب برج العرب بسبب زيارة رئيس الوزراء لمقر النادي في اليوم التالي للمبارة، حيث عرض مرتضى منصور تنظيم الأهلي للمباراة، إلا أن الاحمر رفض لأسباب تسويقية .