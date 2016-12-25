خطة سحرية من الزمالك لحل أزمة الجبهة اليمنى أمام الأهلي

محمد حلمي يحل أزمة الجهة اليمنى قبل القمة

استقر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حل سحري من أجل حل أزمة الجبهة اليمنى في صفوف الفريق قبل مباراة القمة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز .

مدرب الزمالك يفاضل بين توفيق والسعيد لحل أزمة الجهة اليمنى

ويجهز مدرب الزمالك محمد حلمي، المدافع شوقي السعيد من أجل قيادة الجبهة اليمنى في مباراة القمة أمام النادي الأهلي في ظل إصابة حسني فتحي وإيقاف أسامة إبراهيم .

ويفاضل حلمي بين أحمد توفيق وشوقي السعيد من أجل قيادة أحدهما للجبهة اليمنى، ولكن تعد حظوظ السعيد هي الأقوى في ظل إجادته للأدوار الدفاعية .