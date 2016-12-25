مهاجم الأهلي على أبواب الإنتقال لهذا النادي في الشتاء

جدو الصغير يقترب من الرحيل عن الأهلي

بات محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، على أبواب الخروج من القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

إنبي يقترب من ضم جدو الصغير

واقترب مهاجم الأهلي محمد حمدي زكي الشهير بـ”جدو الصغير” من الرحيل إلى نادي إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري .

وكثف مسئولو نادي إنبي من مفاوضاتهم مع النادي الأهلي من أجل الحصول على جدو الصغير كإعارة لمدة 6 شهور .

وأصبح الفريق البترولي أقرب الأندية في الحصول على خدمات مهاجم المارد الأحمر، حيث أنه النادي الأكثر جدية في المفاوضات لضم اللاعب .

ويمتلك جدو الصغير عروضاً أخرى من أندية سموحة والإسماعيلي ووادي دجلة وبتروجيت لضمه في انتقالات الشتاء .