أخبار سارة في الزمالك قبل قمة الأهلي

الزمالك يتلقى أخبار سارة قبل القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، أخباراً ساراً قبل مباراة القمة أمام الغريم النادي الأهلي .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز .

ستانلي جاهز لقيادة الزمالك أمام الأهلي

ومنح الجهاز الطبي بقيادة مصطفى المنيري الضوء الأخضر للمهاجم النيجيري ستانلي من أجل قيادة خط هجوم الأبيض في مباراة القمة .

وتعافى ستانلي من الإصابة التي كان يعاني منها بألام في القدم، حيث أصبح جاهزاً لدعم صفوف الفارس الأبيض أمام الأهلي .