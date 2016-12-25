الجبلاية تستقر على حكام القمة حال فشل الإتفاق مع طاقم أجنبي

اتحاد الكرة يستقر على بديل الطاقم الأجنبي للقمة

استقر مجلس إدارة إدارة الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على حكام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حال فشل الاتفاق مع طاقم تحكيم أجنبي .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة الكرة المصرية في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز .

طاقم مصري يقود القمة حال فشل الاتفاق مع أجانب

ويفكر مسئولو الاتحاد في اسناد مهمة القمة لطاقم تحكيم مصري دولي، حال فشل الإتفاق مع حكام أجانب لقيادة المباراة النارية بين الغريمين .

وفشلت لجنة الحكام حتى الأن في الإتفاق مع أي طاقم أجنبي لقيادة القمة، في ظل إعتذار عدد من الحكام عن الحضور للقمة بسبب تزامنها مع أعياد الكريسماس .