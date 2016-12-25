سلة الأهلي تثأر من الزمالك في الدورة المجمعة الثانية وتقترب من لقب الدوري

الأهلي يثأر من الزمالك في السلة

ثأر فريق السلة بالنادي الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بالفوز عليه مساء اليوم الأحد بالدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري .

وحقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على الزمالك بنتيجة 75 – 71 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية بالدور النهائي للدوري .

وكانت سلة الزمالك قد فازت على الأهلي الأسبوع الماضي بنتيجة 76 – 60 في مباراة الجولة الثانية بالدورة المجمعة الأولى .

لقب الدوري ينحسر بين الأهلي وسبورتينج

بتلك النتيجة، حسم الأهلي بطولة الدوري مؤقتاً بعدما رفع رصيده لـ40 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صابح الـ36 نقطة، لينحصر السباق على اللقب بين الأهلي وفريق سبورتينج الذي فاز على الجزيرة ورفع رصيده لـ38 نقطة .