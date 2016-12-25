الزمالك يوضح موقف ستانلي من المشاركة في القمة

ستانلي جاهز للمشاركة في القمة

كشف مصدر موثوق داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف النيجيري ستانلي من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي في مواجهة القمة.

ولم يشارك ستانلي في مباراة الزمالك بالأمس أمام الشرقية وذل لعدم تماثله للشفاء من إصابة في القدم حيث تغلب الزمالك على الشرقية بهدفين دون مقابل أحرزهما أسامة إبراهيم ومحمد إبراهيم.

وقال مصدر موثوقف داخل الجهاز الفني للزمالك أن اللاعب النيجيري بات جاهزا للمشاركة في مباراة الخميس المقبل أمام الأهلي بعدما تعافى تماما من الإصابة.