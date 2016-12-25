رسميا.. الأهلي يفتقد لخدمات رامي ربيعة في القمة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بغياب ربيعة عن القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفعة قوية قبل مواجهة الزمالك الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وذلك بداعي الإصابة.

وتعرض ربيعة للإصابة في كاحله خلال تدريبات فريقه عصر اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك حيث خرج اللاعب من المران ولم يتمكن من استكماله.

ربيعة مصاب بجزع في الرباط الخارجي للكاحل

وخضع اللاعب للأشعة بأحد المستشفيات القريبة من النادي والتي أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الخارجي للكاحل وهو ما يعاني حاجته لأسبوعين حتى يتعافى من الإصابة.

وسيخضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي مساء اليوم لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وكان ربيعة قد عاد للمشاركة مع الأهلي كبديل في مباراة المصري عندما حل كبديل ثم شارك في مواجهة الكأس أمام الألومنيوم وذلك بعد غياب لمدة طويلة بسبب إصابة في الركبة.