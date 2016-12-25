ربيعة يثير الذعر في مران الأهلي

ربيعة يخرج مصابا من مران الأهلي

خلع رامي ربيعة قلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وزملائه في الفريق وذلك بعدما سقط مصابا خلال مران الفريق المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة وخرج من المران.

ولم يكمل ربيعة المران حيث قام زملائه بحمله إلى غرفة خلع الملابس بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الأحمال ، حيث من المنتظر الوقوف على حالته خلال الدقائق المقبلة.

وغادر ربيعة النادي الأهلي داخل إحدى عربيات الإسعاف للخضوع للأشعة بلأأحد المستشفيات القريبة من النادي.

وكان ربيعة قاد عاد من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق حتى عاد للمشاركة في المباراة السابقة أمام الألومنيوم الخميس الماضي في كأس مصر.

ويستعد الاهلي لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

