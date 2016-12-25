مدافع الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من “مزق” الخلفية

حجازي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

يواصل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة وذلك للتعافي من مزيق في العضلة الخلفية.

وكان حجازي قد تعرض لهذه الإصابة في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام سموحة في الدوري الممتاز وحل زميله محمد نجيب بديلا له.

ويؤدي حجازي التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع حجازي إلى اختبار طبي غدا قبل مران الفريق للوقوف على قدرته من التواجد في قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الزمالك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.