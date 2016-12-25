اتحاد الكرة يكشف السبب وراء رفض الزمالك خوض القمة ببرج العرب

360 ألف جنيه وراء رفض الزمالك إقامة القمة ببرج العرب

كشف مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة السبب الرئيسي وراء رفض الزمالك إقامة مباراة القمة أمام الأهلي على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصرياحت سابقة موافقته على إقامة المباراة في أي مكان ، قبل أن يتراجع أمس ويؤكد بانه يرغب في إقامة المباراة على ستاد “بترو سبورت”.

وقال المصدر بأن السبب الرئيسي في رفض الزمالك إقامة المباراة على ستاد برج العرب لأن الزمالك يعاني من مديونية بقيمة 360 ألف جنيه إلى إدارة الاستاد بسبب التلفيات التي تسببتها الجماهير خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.