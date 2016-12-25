حكام أوروبا تهدد إقامة القمة

حكام أوروبا ترفض إدارة القمة

باتت إقامة مباراة الزمالك والأهلي في مهب الرياح وذلك بعدما رفض الكثير من الحكام الأجانب إدارتها نظرا لارتباطها باحتفالات رأس السنة الميلادية “الكريسماس”.

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي الخميس المقبل في القمة المصرية التي ستقام على ستاد “الجيش” ببرج العرب في قمة مباريات الجولة الساببعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة تلقى أكثر من خطاب من اتحادات دول أوروبية يفيد برفضهم إدارة المباراة لأنها ترتبط بأعياد الكريسماس.

وأضاف المصدر بأن عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام قرر إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم عربي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طاقم أوروبي.