مكتشف حارس الزمالك يوضح الأحق بحماية عرين الفراعنة في أمم أفريقيا 2017

كشف حسن نصر مدرب حراس مرمى المصري البورسعيدي السابق ولخويا القطري الحالي عن الأحق بحماية عرين منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ويشارك منتخب مصر في البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ 3 دورات فشل في التأهل خلالهم لذلك تحظى البطولة بأهمية لدى الجماهير المصرية.

وفي تصريح خاص لأخبار الأهلي قال نصر” أرى أن يتولى عصام الحضري حراسة مرمى المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وبالتحديد في المباريات الأولى حيث أن الدفع بأي حارس أخر ولم يوفق فستكون العواقب وخيمة”.

وأضاف “بالرغم من أن مستوى الحضري متذبذب في الفترة الأخيرة مع وادي دجلة إلا أنني أرع الدفع به في أول مباراة في البطولة وفي حالة عدم محالفة التوفيق له يتم الدفع بإكرامي أو الشناوي”.