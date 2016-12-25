بشرى سارة للبدري قبل القمة

السولية يعلن جاهزيته للقمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك بدخول لاعب وسطه عمرو السولية في التدريبات الجماعية والمشاركة في التقسيمة الجماعية.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز

وكان السلية قد تعرض للإصابة بتمزق في العشلة الخلفية في المباراة الفريق أمام طلائع الجيش الشهر الماضي والتي حرمته من المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية.

وشارك السولية في التدريبات الحماعية للأهلي وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا للبدري لجاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك.