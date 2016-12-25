الاختبار الطبي يوضح موقف مدافع الأهلي من القمة

حجازي يخضع لاختبار طبي غداً لتحديد جاهزيته لمواجهة الزمالك

يخضع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى اختبار طبي غدا الاثنين وذلك للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام سموحة حيث حل زميله محمد نجيب بديلا له.

ومن المقرر أن يخضع حجازي لاختبار طبي قبل مران الفريق غد على هامش مران الفريق في إطار الاستعداد لمباراة الزمالك.

ويواصل حجازي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب وإن كانت المؤشرات تلمح إلى إمكانية عدم لحاقه بمواجهة الزمالك.