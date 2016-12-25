البدري: جاهزون للزمالك في أي وقت وبأي مكان

البدري: أزمات القمة لن تشغلنا

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على جاهزية فريقه لخوض لقاء الزمالك في القمة المصرية بأي وقت وعلى أي ملعب.

وشدد البدري على أنه والجهاز الفني ولاعبي الأهلي لا يشغلون بالهم بالأزمات الدائرة حالياً حول تأجيل لقاء القمة أو خوضه في موعده.

وأشار البدري إلى أن لاعبي الأهلي جاهزون نفسياً وفنياً وبدنياً من أجل خوض المباراة، مؤكداً على أنه ينتظر القرار الذي سيصدر بشأنها فقط.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أنه يخرج لاعبيه خارج الأزمة الدائرة حالياً بشأن المباراة حتى لا يتشتت تركيزهم قبل المباراة القادمة.