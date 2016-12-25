لاعب الزمالك يوجه لطمة قوية لفريقه قبل القمة

رمزي خالد ينقطع عن تدريبات الزمالك

وجه رمزي خالد ظهير نادي الزمالك لطمة قوية لفريقه قبل أيام قليلة من خوض لقاء القمة القادم أمام الأهلي يوم الخميس بالدوري المصري.

وتغيب رمزي خالد عن تدريبات الزمالك الأخيرة التي يستعد خلالها لمواجهة الأهلي، والتي كان آخرها مران المستبعدين من مواجهة الشرقية الأخيرة مساء أمس السبت.

وجاء انقطاع رمزي خالد عن التدريبات في ظل عدم اعتماد محمد حلمي المدير الفني للفريق عليه بصورة نهائية في المباريات الاخيرة بالدوري.

ويرغب رمزي خالد في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما تلقى عرضاً من جانب نادي سموحة السكندري.