الزمالك يتلقى خبراً ساراً قبل القمة

أيمن حفني يلحق بالقمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي خبرا سارا قبل مواجهة القمة المقبلة أمام الأهلي باقتراب تعافي صانع ألعابه أيمن حفين من الإصابة.

ويواجه الزمالك الأهلي الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حفني قد خرج من مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في جولة مؤجلة من الأسبوع الأول والتي أقيمت الأربعاء المقبل بعدما عانى من شد في العضلة الخلفية.

وفي تصريح لأخبار الأهلي أكد الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق الأول للزمالك أن حفني يسير بخطى ثابتة نجو التعافي من الإصابة وأنه سيكون حاضرا في مباراة الأهلي.