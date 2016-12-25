الأهلي يوجه صفعة قوية للزمالك ويقترب من ضم صانع ألعابه

الأهلي يقترب من ضم أوباما

اقترب الأهلي من توجيه صفعة قوية للزمالك وذلك بعدما بات قريبا للغاية من الحصول على خدمات لاعبه يوسف أوباما والذي يلعب حاليا في صفوف وادي دجلة.

ولعب أوباما الموسم الماضي معارا إلى الاتحاد السكندري وظهر بمستوى مميز للغاية ليعود إلى الزمالك الذي تركه يرحل هذا الموسم إلى وادي دجلة.

ولم يشارك اللاعب مع دجلة في كثير من المباريات هذا الموسم حيث طلب منه ميدو المدير الفني للفريق ضرورة انقاص وزنه.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه بات على مشارف الانتقال للقلعة الحمراء في يناير وأن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأهلي وسيتم الإعلان عن الصفقة في الفترة المقبلة.