بالفيديو.. بطلة مصارعة المحترفين تعلن دعمها لمصر في أمم أفريقيا

ديف مورجان تشجع مصر في كأس الأمم

أعلنت ديف مورجان بطلة مصارعة المحترفين عن دعمها لمنتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وأشارت مورجان في مقطع مصور نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عن دعمها للفراعنة في البطولة الأفريقية.

وأضافت مورجان أن تاريخ منتخب مصر في البطولات الأفريقية يجعلها تشجع الفراعنة في النسخة القادمة من الكان التي ستقام في الجابون.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون في المجموعة الرابعة إلى جانب غانا ومالي وإوغندا.