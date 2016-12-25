طلب عاجل من البدري لطاهر قبل مباراة القمة

البدري يطالب طاهر بضرورة حل أزمة القمة

أجرى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عدد من الاتصالات الهاتفية بمحمود طاهر رئيس القلعة الحمراء من أجل حسم ملف القمة في أسرع وقت ممكن.

وطالب البدري في حديثه مع طاهر بضرورة حل الأزمة التي نشبت مؤخراً بشأن مباراة القمة بعد طلب الزمالك بضرورة تأجيلها لما بعد فترة التوقف القادمة.

وشدد البدري في حديثه مع طاهر على عدم رغبته في أن يتأثر لاعبي الفريق بالسلب في ظل حالة الضبابية التي تحوم حول موقف المباراة وموعدها.

وأكد البدري خلال حديثه مع طاهر على جاهزية لاعبيه فنياً ونفسياً ومعنوياً من أجل إقامة المباراة، مؤكداً على رغبتهم في معرفة موعدها النهائي والرسمي.