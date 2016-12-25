الزمالك يضع 3 حلول من أجل القمة في اجتماع اتحاد الكرة

الزمالك يضع 3 سيناريوهات للقمة

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك بؤئاسة مرتضى منصور ثلاثة حلول من أجل مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي في ظل الأزمة التي نشبت مؤخراً.

ويرغب مسؤولو الزمالك في خوض لقاء القمة تحت تنظيمهم خلال موعدها المحدد يوم الخميس القادم، على أن تقام المواجهة على ملعب بتروسبورت.

كما يضع مسؤولو الزمالك حلاً ثانياً بنقل تنظيم المباراة إلى النادي الأهلي، على أن يكون تنظيم مباراة الدور الثاني خاص بالقلعة البيضاء.

وسيطالب مسؤولو الزمالك في ثالث الحلول بضرورة تأجيل المباراة في ظل انشغالهم بحضور زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري لمنشآت النادي يوم الخميس القادم.

الجدير بالذكر ان مسؤولي الزمالك سيعرضون كافة الحلول الخاصة بهم بشأن مباراة القمة في اجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة اليوم الأحد.