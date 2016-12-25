صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة الاهلي

مايوكا قد لا يلحق بالقمة

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة قبل مباراة القمة المقبلة التي ستقام يوم الخميس القادم في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

وتعرض الزامبي إيمانويل مايوكا لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الزمالك أمام الشرقية مساء أمس السبت في الدوري المصري.

وباتت فرص مشاركة مايوكا في مباراة القمة ضئيلة في ظل حصوله على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه.

ويعاني الزمالك من غيابات بالجملة في الخط الهجومي للفريق في ظل إصابة باسم مرسي وأيمن حفني ومصطفى فتحي، قبل أن ينضم مايوكا إليهم مؤخراً.