بتروجيت يطلب لاعب الأهلي لفترة إضافية

بتروجيت يطالب الأهلي بمد إعارة ناصر ماهر

طالب طلعت يوسف المدير الفني لنادي بتروجيت بضرورة تمديد التعاقد مع اللاعب ناصر ماهر لاعب وسط فريقه المعار من صفوف الأهلي.

وشدد يوسف على أن ناصر ماهر بات أحد العناصر الرئيسية في صفوف بتروجيت في الموسم الجاري، لما يتمتع به من قدرات فنية رائعة.

وأشار المدير الفني لبتروجيت إلى أنه سيطلب من ناديه التفاوض مع الأهلي حول مد فترة إعارة اللاعب لموسم إضافي بعد الموسم الجاري.

وأكد طلعت يوسف على أن فرص مشاركة ناصر ماهر مع الأهلي في الموسم القادم باتت صعبة في ظل كثرة لاعبي الفريق في خط الوسط.

ويلعب ناصر ماهر في صفوف بتروجيت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بعدما انتقل من الأهلي خلال الموسم الجاري.