بالفيديو.. رد قوي من الوحدة على الزمالك

مدرب الوحدة: لا نتعامل مع الزمالك ولا نريد معروف

أكد عادل عبد الرحمن المدير الفني لنادي الوحدة السعودي على عدم رغبته في التعامل مع نادي الزمالك من أجل ضم أحد لاعبيه في الفترة المقبلة.

وشدد عبد الرحمن على أنه لا يرغب في التعاقد مع معروف يوسف، مشدداً على أنه صرف النظر عن الأمر خلال الفترة الحالية.

وأشار المدير الفني للوحدة إلى أن عقد معروف مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً على أنه كان ليحصل على توقيعه في يناير دون الحاجة لموافقة الزمالك إذا أراد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن رفضه لعرضاً من نادي الوحدة من أجل ضم معروف يوسف خلال يناير القادم مقابل 200 ألف دولار.