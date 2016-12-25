بتروجيت يعلن موقفه من انتقال لاعبه إلى الأهلي

طلعت يوسف: الأهلي لم يطلب بيكلي حتى الآن

أوضح طلعت يوسف المدير الفني لنادي بتروجيت حقيقة انتقال اللاعب شيملس بيكلي صانع ألعاب فريقه إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد يوسف على أن بيكلي يعد أحد أهم لاعبي بتروجيت في الفترة الحالية، مؤكداً على أن الأهم لم يتقدم بعرضاً رسمياً من أجل ضم اللاعب.

وأشار المدير الفني لبتروجيت إلى أن بيكلي جدد تعاقده مع بتروجيت لمدة اربع مواسم قادمة، مؤكداً على أن الأمر سيدفع الأهلي للتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في حال رغبته في ضمه.

واختتم المدير الفني لبتروجيت حديثه بالتأكيد على أنه لا يرغب في رحيل بيكلي عن الفريق، مشدداً على أن الأمر يتعلق أيضاً بقرار من جانب مجلس إدارة بتروجيت.