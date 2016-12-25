رسمياً.. الأهلي يعلن موقفه من تنظيم القمة

الأهلي: القمة من تنظيم الزمالك ولا شأن لنا بها

أعلن النادي الأهلي بصورة رسمية عن موقفه من تنظيم مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، والتي ستقام يوم الخميس القادم في الدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة قد طلب من الأهلي تنظيم المباراة في ظل اعتراض الزمالك على تنظيمها ورغبته في تأجيلها خلال الفترة الحالية.

وشدد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي على عدم قدرة الأهلي على تنظيمها، مؤكداً على أن الأمر يأتي لأسباب تسويقية تتعلق بالشركة الراعية.

واختتم شيرين شمس حديثه بالتأكيد على أن القمة ستكون من تنظيم نادي الزمالك، مؤكداً على أن الحديث عن ملعب المباراة لا يخص النادي الأهلي لأنها من تنظيم القلعة البيضاء.