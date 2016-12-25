الوحدة السعودي: صالح جمعة يريد اللعب لنا

مدرب الوحدة يعلن موقف جمعة من الانضمام لفريقه

كشف عادل عبد الرحمن المدير الفني لنادي الوحدة السعودي عن موقف اللاعب صالح جمعة من الانتقال إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد عبد الرحمن على أن صالح جمعة يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق السعودي، مؤكداً على أنه استطلع رأي اللاعب قبل عدة أيام.

وأشار المدير الفني للوحدة إلى أنه يرغب في ضم صالح جمعة على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، مشدداً على موافقة اللاعب على الأمر.

واختتم مدرب الوحدة حديثه بالتأكيد على أن المفاوضات مع النادي الأهلي جارياً حالياً، مؤكداً على أن الأمر لم يتوقف كما أشيع في السابق.