مصدر..الأهلي يوافق على تنظيم مباراة القمة أمام الزمالك

الكشف عن موقف الأهلي من مقترح رئيس الزمالك بشأن القمة

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي موقف الإدارة الحمراء من مقترح مرتضى منصور بتنظيم الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك .

وكان مرتضى منصور قد اقترح تنظيم الأهلي لمباراة القمة المقبلة بالدور الأول، على ان يكون لقاء الدور الثاني بين الفريقين هو مباراة الزمالك .

الأهلي يوافق على تنظيم القمة في برج العرب

وأكد المصدر أن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي وبالتشاور مع أعضاء مجلس الإداة وافق على مقترح مرتضى منصور وتنظيم المباراة وإقامتها في برج العرب .

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الأهلي ينوي عرض الامر على حساب البدري المدير الفني للفريق قبل الرد الرسمي على المقترح لإتحاد الكرة .