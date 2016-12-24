السولية خارج حسابات البدري في القمة أمام الزمالك

البدري يدرس استبعاد السولية من حسابات القمة

يفكر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استبعاد عمرو السولية من خطط الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة الجولة الـ17 في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات الدوري والمقررة يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب .

السولية يغيب عن قمة الزمالك بأوامر البدري

ورغم عودة السولية للمشاركة في التدريبات الجماعية وتعافيه من إصابة العضلة الخلفية ، إلا ان البدري يرفض التعجل في عودة اللاعب ودخوله قائمة مباراة الزمالك .

وما يعزز رغبة البدري من استبعاد اللاعب، وجود كوكبة من النجوم في خط الوسط سيعول عليها المدير الفني لوضع خطط للقمة .