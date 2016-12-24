مقترح زملكاوي من مرتضى منصور لإقامة القمة في برج العرب

مرتضى منصور يعرض مقترحاً لحل أزمة ملعب مباراة القمة

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقتراحاً لاتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة القمة أمام النادي الأهلي في موعدها بملعب برج العرب .

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في موعدها يوم الخميس المقبل، حيث تم نقلها لملعب برج العرب .

مرتضى منصور موافق على خوض القمة ببرج العرب بشرط

واقترح مرتضى منصور أن تكون مباراة الدور الأول هي مباراة النادي الأهلي ليكون صاحب الملعب وتنظيم المباراة، على أن تكون مباراة الدور الثاني لنادي الزمالك .

وأوضح رئيس الزمالك أن النادي الأبيض بحضور رئيس الوزراء لافتتاح منشأت في النادي في اليوم التالي لمباراة القمة، يعوق تواجده في الإسكندرية للاشراف على تنظيم الزمالك للمباراة .

وشدد مرتضى على أنه في حالة قبول الاقتراح المقدم منه سيوافق على خوض القمة في ملعب برج العرب بالإسكندرية .