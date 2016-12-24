مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الأهلي في أي موعد

محمد حلمي: راض عن أداء اللاعبين أمام الشرقية

أبدى محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه التام على أداء لاعبيه في مباراة الشرقية اليوم بالدوري .

وكان الزمالك قد حقق الفوز على حساب نظيره الشرقية بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز .

وأكد “حلمي” في المؤتمر الصحفي ان الفريق قدم مباراة قوية ونجح في السيطرة على المباراة منذ البداية، وحقق الأهم بالحصول على النقاط الثلاث .

محمد حلمي يكشف سبب استبعاد باسم مرسي أمام الشرقية

واوضح مدرب الزمالك أن سبب خروج باسم مرسي من قائمة مباراة اليوم بسبب تورم قدمه، حيث فشل إراحته لتجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلي، بينما محمد ناصف لا يعاني من أي إصابات وتغييره من أجل إراحته هو ومعروف يوسف .

وعن مباراة القمة قال:” نحن جاهزين لخوض القمة أمام الأهلي في أي موعد، فالفريق جاهز فنياً ، أما الأمور الإدارية تخص مجلس الإدارة “.